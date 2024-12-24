Sivas'ta Karşılıksız Çek Sayısı 1102 - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Karşılıksız Çek Sayısı 1102

Sivas\'ta Karşılıksız Çek Sayısı 1102

2024'ün ilk 11 ayında Sivas'ta 1102 karşılıksız çek işlemi gerçekleşti, toplam tutar 539 milyon lira.

24.12.2024 17:30
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), karşılıksız işlemi yapılan çek sayıları ve tutarlarına ilişkin verileri paylaştı. 2024'ün ilk 11 ayında Sivas'ta karşılıksız işlem yapılan çek sayısı bin 102 oldu.

Kentte karşılıksız işlemi yapılan çeklerin aylara göre dağılımı Ocak'ta 105, Şubat'ta 65, Mart'ta 51, Nisan'da 87, Mayıs'ta 74, Haziran'da 58, Temmuz'da 162, Ağustos'ta 58, Eylül'de 213, Ekim'de 166, Kasım'da ise 63 olarak kayıtlara geçti.

Risk Merkezi, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Ocak-Kasım döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı 539 milyon 206 bin lira oldu.

Sivas'ta karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu ay 83 milyon 364 bin lira ile Temmuz oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Karşılıksız Çek Sayısı 1102 - Son Dakika

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