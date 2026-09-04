Sivas'ta KOSGEB Destek ve Dönüşüm Toplantısı iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta KOSGEB Destek ve Dönüşüm Toplantısı iş dünyasıyla buluştu

Sivas\'ta KOSGEB Destek ve Dönüşüm Toplantısı iş dünyasıyla buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımıyla Sivas'ta düzenlenen Destek ve Dönüşüm Toplantısı'nda işletmelere yönelik güncel destek programları ele alındı. Toplantıda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin taleplerini dinleyen İbrahimcioğlu, kapasite geliştirme ve istihdam destekleri hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımlarıyla "Destek ve Dönüşüm" Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, SESOB Başkanı Hakan Demirgil, KOSGEB Sivas İl Müdürü Bahattin Ünal, Banka Müdürleri, Protokol Üyeleri ve STK temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir şu ifadelere yer verdi; "Değişen ekonomik şartlar ve küresel rekabet, işletmelerimizin kendilerini sürekli yenilemesini ve geleceğe hazırlamasını zorunlu kılıyor. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, finansmana erişim ve ihracat kapasitesinin artırılması, işletmelerimizin rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada, KOSGEB'in işletmelerimize sunduğu destekleri son derece kıymetli buluyoruz. KOSGEB Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nu siz değerli üyelerimizle buluşturarak, Sivas iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduk. Biz de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bugün olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin her türlü destek ve teşvikten en etkin şekilde yararlanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

STSO Üyelerinin taleplerini dinleyen KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in güncel destek programları, kapsamı genişletilen Kapasite Geliştirme Destek Programı, istihdamın korunmasına yönelik destekler ve işletmelerimizin rekabet gücünü artıracak dönüşüm uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Kosgeb, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta KOSGEB Destek ve Dönüşüm Toplantısı iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:00:37. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta KOSGEB Destek ve Dönüşüm Toplantısı iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement