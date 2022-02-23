Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı - Son Dakika
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Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı

23.02.2022 11:23
Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 2021'de 1 milyona yaklaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 2021'de 1 milyona yaklaştı.

Sivas Valiliğinin koordinesinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi kapsamında yapılan çalışmaların da katkısıyla Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı son süreçte sürekli artış gösterdi. Kentte 2018 yılında 578 bin 394 küçükbaş hayvan sayısı 2019'da 636 bin 392'ye, 2020'de 740 bin 583'e, 2021 yılında ise 919 bin 687'ye yükseldi. - SİVAS

Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı
Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı
Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı

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Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı 900 bini aştı - Son Dakika
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