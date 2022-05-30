Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi - Son Dakika
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Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi

30.05.2022 11:47

Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi Sivas Ticaret Borsası 2022 Kurban Bayramı için canlı tosun kilogram fiyatını 65 lira olarak açıkladı Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'ta canlı tosun kilogram fiyatını 65 TL olarak açıkladı.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi

Sivas Ticaret Borsası 2022 Kurban Bayramı için canlı tosun kilogram fiyatını 65 lira olarak açıkladı

SİVAS - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'ta canlı tosun kilogram fiyatını 65 TL olarak açıkladı.

Başkan Hastaoğlu, Sivas'ta bulunan besicilerle ve kombina sahipleriyle yapmış oldukları toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki kombina sahipleri ve besicilerimizle yaptığımız toplantı sonucu, tosun canlı Kilogram Fiyatı 65 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 60 TL, dişi koyun 60 TL, erkek koyun ise 65 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise Büyükbaş için 1500 TL, Küçükbaş için 350 TL, Söküm ücreti 1000 TL, Paylama ücreti 500 TL, Et çekim ücreti ise 5 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Küpesi olmayan hayvanları almayın

Kurbanlık Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Başkan Hastaoğlu, "Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerini tercih edebilirler. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, Yüksek ateşi olan, Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, Salya akıntısı bulunan, Uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalı. Et çekimini ise Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de, hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi
Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi
Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi
Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi - Son Dakika


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