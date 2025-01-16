Sivas'ta Mesleki Eğitime Destek Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Mesleki Eğitime Destek Büyüyor

Sivas\'ta Mesleki Eğitime Destek Büyüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kahvaltı programında mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak okul-sanayi iş birliğinin öğrencilerin kariyerlerine katkı sağladığını belirtti.

16.01.2025 17:08  Güncelleme: 17:10
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Sivas Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dönem sonu etkinlikleri çerçevesinde okul-sanayi iş birliği kapsamında kahvaltı programı düzenledi. Başkan Zeki Özdemir, programda yaptığı konuşmada mesleki eğitimin önemine değindi. Özdemir, Sivas'taki tüccar ve sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacına vurgu yaparak, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin daha verimli hale gelmesine katkı sağlayan okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti. Başkan Özdemir, yarıyılın sona erdiğini belirterek, okulun ikinci dönemde de başarılı bir şekilde sanayicilere ve üreticilere hizmet etmek amacıyla öğrenciler yetiştireceğinden emin olduklarını ifade etti. Ayrıca, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Programa; STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Çamcı, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, SOSAD Başkanı İsmail Timuçin, Okul Müdürü Recai Gülez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Öğrenciler iş dünyasında daha kolay yer buluyor"

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recai Gülez ise, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mesleki eğitime verdiği destekleri önemsediklerini belirterek, "Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Başkanımız Zeki Özdemir'e okulumuza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Gülez, bu tür iş birliğinin öğrencilerin sektörle daha yakın ilişkiler kurmalarına ve iş dünyasında daha kolay yer bulmalarına katkı sağladığını belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Mesleki Eğitime Destek Büyüyor - Son Dakika

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