Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Sivas\'ta Motorlu Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Sivas'ta 2024 Ocak ayında motorlu kara taşıtı sayısı 202 bin 884'e ulaştı, 5 bin 109 araç devredildi.

25.02.2025 17:08
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta 2024'ün Aralık ayında 201 bin 888 olan motorlu kara taşıtı sayısı yeni yılın ilk ayında 202 bin 884'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 105 bin 144'ünü otomobil, 37 bin 619'unu traktör, 30 bin 686'sını kamyonet, 17 bin 741'ini motosiklet, 6 bin 626'sını kamyon, 3 bin 76'sını minibüs, bin 296'sını otobüs, 696'sını ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 109 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2025'in Ocak ayında 5 bin 109 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 391'ini otomobil, 815'ini kamyonet, 459'unu traktör, 171'ini motosiklet, 81'ini minibüs, 161'ini kamyon, 21'ini otobüs, 10'unu da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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