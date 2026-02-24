Sivas'ta Ocak Ayında 696 Konut Satıldı - Son Dakika
Sivas'ta Ocak Ayında 696 Konut Satıldı

Sivas'ta Ocak Ayında 696 Konut Satıldı
24.02.2026 20:07
TÜİK verilerine göre Sivas'ta ocak ayında 696 konut ve 111 iş yeri satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk ayında 696 konut satıldı. Satılan konutların 289'unu ilk el satış, 407'sini ise ikinci el satış oluşturdu.

Sivas'ta ocak ayında satılan iş yeri sayısı da 111 olarak açıklandı. Satılan iş yerlerinin 53'ünü ilk el satış, 58'ini ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS




