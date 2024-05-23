Sivas'ta Şakayık Bitkisi Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Şakayık Bitkisi Hasadı Başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 dönüme ekilen Şakayık bitkisinin hasadı başladı. Hollanda'dan getirilen bu bitki, saflığın ve masumiyetin simgesi olarak biliniyor. Şakayık çiçeği yetiştirmenin kazançlı bir iş olduğunu belirten Nurettin Otyakmaz, bu işe 5 yıl önce başladığını ve yaklaşık 20 bin çiçek kestiklerini söyledi. Otyakmaz, Şakayık bitkisinin Sivas'ın soğuğunu sevdiğini ve diğer çiftçilere de bu işe başlamalarını önerdi.

23.05.2024 20:29
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Sivas'ta Hollanda güzeli hasadı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 dönüme ekilen, saflığın ve masumiyetin simgesi olan Şakayık bitkisinin hasadı başladı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 dönüme ekilen, saflığın ve masumiyetin simgesi olan Şakayık bitkisinin hasadı başladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Nurettin Otyakmaz, yaklaşık 5 yıl önce gittiği Hollanda'da Şakayık bitkisiyle tanıştı. Bitkiyi araştıran Otyakmaz, olumsuz düşüncelere rağmen saflığın ve masumiyetin simgesi olan bu çiçeği Sivas'ta yetiştirmek için kolları sıvadı. Otyakmaz, Hollanda'dan aldığı Şakayık bitkisini Türkiye'ye getirerek Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Tatlıcak mezrasında 3 dönüme yakılan alana ekti. Adeta Hollanda'ya rakip olan Otyakmaz, yaklaşık 5 yıldır bu bitkiye sevgisini vererek, 3'üncü yılında yaklaşık 20 bin tanen çiçek alarak büyük bir başarıya imza attı. Bozkırı renklendiren; beyaz, pembe ve fuşya gibi renkleri olan Şakayık'ın hasadına başlandı.

"Kazançlı bir iş"

Şakayık çiçeği yetiştirmenin kazançlı bir iş olduğunu belirten Nurettin Otyakmaz, "Yaklaşık 5 sene önce bu işe başladım. Çok zor bir iş değil, kazançlı bir iş ama sevmek lazım. Burada yetiştirdiğimiz üç tane rengimiz var, beyaz, pembe ve fuşya. 3. yılda bu sene yaklaşık 20 bin tane çiçek kestik, verimi de çok iyi iklimi de çok sevdi. Köklerini Hollanda'dan getirdim. Buraların iklimini seven bir bitki. Kışın soğuğunu görmesi gerekiyor, en azından kar olmasa bile don kesinlikle olması gerekiyor" dedi.

Sivas'ı çok sevdi

Otyakmaz, Şakayık çiçeğinin Sivas'ın soğuğunu çok sevdiğini söyleyerek, "Akdeniz bölgesine veya diğer bölgelere göre bir bitki değil ancak İç Anadolu'ya, Sivas'ı özellikle Sivas Gemerek'i çok sevdi. Herkesin' de ilgisini çekti o yüzden çok mutluyum. Zaman zaman yardım alıyorum ama genelde tek başıma bu işleri hallediyorum. Herkesin yapmasını isterim. Sivas'ta Gemerek'te benim gibi arkadaşların da bu işe başlamasını isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Şakayık Bitkisi Hasadı Başladı - Son Dakika

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