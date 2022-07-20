Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek - Son Dakika
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Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek

20.07.2022 12:28

Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek Sivas'ta Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları yerli ve milli ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek.

Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek

SİVAS - Sivas'ta Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları yerli ve milli ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarımsal ARGE merkezinde tahıl, baklagiller ve yem bitkileri olmak üzere binlerce genotip üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında devam eden çalışmalar çerçevesinde tamamen yerli ve milli tohumlar geliştirilerek Türk tarımının hizmetine sunulacak. Çalışmalar tamamlandığında çiftçinin yerli ve milli tohumları daha ucuza temin edebileceğini belirten Prof. Dr. Karaköy, mevcut tohumlardan daha verimli ve kaliteli çeşitler geliştirildiği için çiftçinin cebine daha çok para gireceğini söyledi.

Bazı çeşitler 2 yol içerisinde tescillenecek

Prof. Dr. Karaköy, fasulye, nohut, mercimek gibi çeşitlerin 2 yıl içerisinde tescile sunulacağını belirterek, "Tarımsal ARGE merkezimizde tahıl, buğday arpa, yulaf ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında baklagillerden bezelye, nohut, mercimek gibi ıslah çalışmalarımız var. Aynı zamanda yem bitkileri ıslah çalışmalarımız var. Burada özellikle yem bitkilerinden yem bezelyesi, Macar fiğ, sorgum, bitkilerinin buraya uygun olabilecek erkenci çeşitleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Soya bitkisi ile ilgili geçen yıldan başlamış olduğumuz ıslah çalışmalarımız var. Bunun yanında fasulye, nohut, mercimek de ileri çıkmış hatlarımız yani çeşit adaylarımız var. Bu çeşit adaylarımızı 2 yıl içerisinde tescile sunacağız. Bölgemize uygun yeni çeşitlerin yetiştirilmesi için fasulye, nohut, mercimek ve yem bezelyesinde bu çeşitleri de tescile sunacağız. Yine aynı şekilde de buğdayda da 2 bin civarında genotip var. Bu ıslah adaylarımızda tescillemek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçiler daha ucuza temin edecek"

Prof. Dr. Karaköy, geliştirilen tohumları çiftçilerin daha ucuza temin edeceğini belirterek, "Burada yaptığımız bütün çalışmalar özellikle tahıllar yerli ve milli olmak üzere kurgulanmıştır. Yine aynı şekilde nohut ve fasulye de genotiplerimiz hep yerlidir. Şeker pancarında ise dünyanın her yerinden temin ettiğimiz 430 tane genotipimizle çalışmalar yürütmekteyiz. Şeker pancarı daha geniş bir ıslah çalışması gerektiriyor bundan dolayı şeker pancarı çalışması farklı bir çalışma. Buğday, mercimek, fasulye, yulaf ve tahıllarda tamamen yerli ve milli çeşitlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok kısa zamanda yerli ve tescilli ürünleri Türk tarımının hizmetine sunacağız. Her şeyden önce yurt dışından gelen bazı çeşitler var, onların tohumlukları gelmekte. Biz yöremize uygun yeni çeşitler geliştirdiğimizde, çiftçimiz bunları daha ucuza temin edebilecek ve daha verimli, kaliteli çeşitler geliştirdiğimizde çiftçimizin cebine daha çok para girmiş olacak" şeklinde konuştu.

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Türk bilim adamları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışıyor Türk bilim adamları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışıyor Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk bilim adamlarının tahıl, baklagiller ve yem bitkilerinde yaptıkları ıslah çalışmaları tarımda yurt dışına bağımlılığı bitirecek - Son Dakika
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