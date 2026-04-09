Sivas sanayisinde yeni dönem, yerel kalkınma hamlesi ile stratejik sektörlere büyük destek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinesiyle düzenlenen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sivas ekonomisinin geleceğine yön verecek olan toplantıda; havacılık, raylı sistemler, optik malzemeler ve yapı kimyasalları gibi stratejik alanlarda sunulacak kapsamlı teşvik paketleri kamuoyuna tanıtıldı.

Sivas, Yatırım Pastasından En Büyük Payı Aldı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yerel kalkınma hamlesi çerçevesinde hayata geçirilen sektörel teşvik programlarını her platformda desteklediğini belirtti. Programın ilk aşamasının oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Özdemir, ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu verilerine dayanarak Sivas'ın başarısına dikkat çekti. Özdemir, "ilk dönem projelerin son aşamaya gelindiğini gördük. Bu projeler içerisinde bölgemizde en yüksek payı alan ilimiz Sivas olmuştur" dedi.

"Sahayı En İyi Biz Biliyoruz"

Sektörel konuların belirlenme sürecinde yerel dinamiklerin aktif rol oynadığını ifade eden Başkan Özdemir, projelerin başarısının katılımcı yaklaşımdan kaynaklandığını söyledi. Valilik, belediye ve ticaret odası gibi tüm unsurların iş birliği içinde olduğunu belirten Özdemir, "Bu konularda biz de müdahiliz çünkü sahayı bilen biziz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizden edinimlerimizle ortaya çıkmış bir sonuç bu" ifadelerini kullandı.

4 Stratejik Sektöre Odaklanılacak

Toplantıda, Sivas için belirlenen öncelikli yatırım konuları şu şekilde sıralandı: havacılık, raylı sistemler ve otomotiv endüstrileri için mekanik ve elektrik bağlantı elemanları üretimi, optik malzeme içeren ürünlerin imalatı, ulaşım araçları imalatı için döküm parça üretimi, yapı malzemeleri ve yapı kimyasalları üretimi. ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuba Uzunoğlu tarafından yapılan sunumda, bu sektörlere yönelik projeler için sağlanacak avantajlar ve destek unsurları detaylandırıldı.

Hedef: Proje Sayısını ve Verimliliği Artırmak

Özdemir, konuşmasının devamında ORAN Kalkınma Ajansının "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kesin başvuru sayısı bakımından Türkiye genelinde 2. sırada yer aldığını hatırlatarak, yeni dönemde bu başarıyı daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi. Üyelerin ve iş dünyasının katkılarıyla programın daha verimli olacağına inandığını belirten Özdemir, Sivas dışından gelerek şehre yatırım desteği veren iş insanlarına da teşekkürlerini iletti. - SİVAS