Sivas'tan 3 Firma İlk 1000 İhracatçıda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'tan 3 Firma İlk 1000 İhracatçıda!

Sivas\'tan 3 Firma İlk 1000 İhracatçıda!
29.06.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 3 firma Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer aldı. STSO Başkanı tebrik etti.

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırmasında Sivas'ta üretim yapan 3 firmanın listeye girmesinin ardından STSO Başkanı Zeki Özdemir, firmaları tebrik etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırmasında, Sivas'ta üretim yapan üç firma Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alma başarısı gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, elde edilen başarının şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında Sivas'ta üretim yapan üç firmamızın yer alması bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı, ilimizin üretim kapasitesinin, girişimcilik anlayışının ve ihracat potansiyelinin her geçen gün arttığını göstermektedir. Ülkemize döviz kazandıran, istihdam oluşturan ve şehrimize değer katan firmalarımızın yönetimlerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum"

Üreten, istihdam sağlayan ve ihracatıyla Sivas ekonomisine katkı sunan tüm firmaların önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretim, yatırım ve ihracatı destekleyen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'tan 3 Firma İlk 1000 İhracatçıda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:00:20. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'tan 3 Firma İlk 1000 İhracatçıda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.