Sivas'tan Irak'a 25 ton daha solucan gübresi ihraç edildi

Sivas'ta Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan Sivas Organik Tarım AŞ'de (SORTAŞ) üretilen sıvı solucan gübresi Irak'a ihraç ediliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kurulan SORTAŞ, nisan ayında Irak'a yaptığı ilk ihracatın ardından aynı ülkeye 25 ton daha gübre sattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, 2019 yılından bu yana çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kurumlar arası işbirliğini sağlamak, Sivas'a ve ülkeye değer katmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tutar, şunları kaydetti:

"İlk ihracatımızı nisan ayında Irak'a yapmıştık. İhracat yaptığımız yerleri gidip görme imkanımız oldu. Sıvı gübremiz hurma, papaya, avokado, üzüm ve yoncaya uygulanmış. Kısa sürede önemli bir fark oluştuğunu, hurma fidanların renklerinin daha koyu ve canlı olduğunu gözlemledik. Ayrıca gübrenin yoncada 2-3 hafta gibi bir sürede çok güçlü etki gösterdiğini ve tropik meyvelerde de önemli değişimler sağladığını gördük. Bitkilerin gelişim ve verimi üzerindeki etkilerinin kanıtlanması ile artan ilginin daha da çoğalacağını düşünmekteyiz."