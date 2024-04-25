Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 'Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş Projesi' açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 'Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş Projesi' açıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde \'Turizmde Sivas\'ın Hızına Yetiş Projesi\' açıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hazırlanan 'Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş Projesi' açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje, Sivas'ın turizm rakamlarını artırmayı hedefliyor. Açılış toplantısına Sivas Kültür ve Turizm Müdürü, Oran Kalkınma Ajansı Sivas İl Koordinatörü ve turizm tesislerinin yöneticileri katıldı. Proje kapsamında turizm sektörüne eğitimler verilecek ve katılımcılara sertifika verilecek.

25.04.2024 13:56
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hazırlanan 'Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş Projesi' açılış toplantısı, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir Başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde hazırlanan ve kentin turizm rakamlarını artıracağı düşünülen Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş Projesi'nin açılışı yapıldı. STSO'da gerçekleştirilen açılış toplantısına; Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Oran Kalkınma Ajansı Sivas İl Koordinatörü Yunus Emre Şeker, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ve Turizm tesislerinin personel ve yöneticileri katıldı.

Projeyi Oran Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüklerini belirten Başkan Özdemir, "Sivas'ın Hızına Yetişin" projemizin başlığında yer alan hız kavramı, Yüksek Hızlı Trenin ilimize gelmesiyle oluştu. Yüksek Hızlı Trenimizin Sivas'a getirdiği en önemli katkı, turizm sektörüne yapacağı katkıdır. Sivas'a daha çok turist getirmek adına turizm sektörüne eğitim anlamında faydalı olmak istedik. Hocalarımızın bilgilerini sektör yöneticilerine ve çalışanlarına aktarmak adına bu projeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Oran Kalkınma Ajansı Sivas İl Koordinatörü Yunus Emre Şeker, Sivas TSO'nun şehrin önemli meselesine dayanan bir proje hazırlayarak destek almaya hak kazandığını ifade etti. Programların projeler geldikçe var olduğunu belirten Şeker, projelerdeki üst amacın Hızlı Tren odağında Sivas'ın turizm hamlesine katkı sunmak dedi.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ise, Turizm sektörünün gelişmesinde Sivas TSO'na teşekkür ederek, projenin sonucunda güzel bir çıktı elde edileceğine inanıyorum dedi.

Sivas'ta bulunmaktan ve böyle bir proje yer almaktan memnuniyet duyduğu ifade eden Eğitmen Doç. Dr. İrfan Mısırlı, verilecek olan eğitimler hakkında bilgiler verdi.

Sekiz gün sürecek olan eğitimlerde; Konukla İletişim, Müşteri Memnuniyeti, Sosyal Davranış Kuralları ve özellikle Misafir ve İnsan İlişkileri konuları üzerine eğitimler verilecek. Eğitim programını tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 'Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş Projesi' açıldı - Son Dakika
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