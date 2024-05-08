Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 'Yeni Nesil Akademi' programını düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 'Yeni Nesil Akademi' programını düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, \'Yeni Nesil Akademi\' programını düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, genç yöneticilerin yetiştirilmesi amacıyla 'Yeni Nesil Akademi' programını düzenledi. Program kapsamında liderlik, yönetim becerileri ve iletişim konularında eğitimler verildi.

08.05.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, genç yöneticilerin yetiştirilmesi amacıyla 'Yeni Nesil Akademi' programı düzenledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), üye odaklı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Üyeleri için birçok eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenleyen oda yönetimi, son olarak genç yöneticilerin kendilerini yetiştirmeleri adına 'Yeni Nesil Akademi' programı düzenledi.

Akademinin açılış konuşmasını yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Bu Akademi, aile işletmesini yeni devralan ya da devralmaya hazırlanan genç yöneticilerin iş ortamına hazırlanması için planlandı. 8 farklı ve özgün başlıkta düzenlenecek olan programın ilk oturumunda, İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı, Sanat Danışmanı Adnan Erbaş tarafından 'Liderlik ve Yönetim Becerileri' eğitimi verilecek. Diğer eğitim modüllerimizin yanı sıra Oda olarak önemsediğimiz bir konu olan 'Proje Üretme, Proje Geliştirme' kültürünün, işletmelerde de yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler planlandı" dedi.

Açış konuşmasının ardından İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı ve Sanat Danışmanı Adnan Erbaş; yöneticilik, liderlik ve iletişim becerileri konularında sunum yaptı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 'Yeni Nesil Akademi' programını düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 'Yeni Nesil Akademi' programını düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement