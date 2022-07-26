Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bayram tatilinde elektrik tüketimi yüzde 12,4 düştü

ÇEDAŞ'ın verilerine göre Sivas, Tokat ve Yozgat'ta arife ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihlerinde 2021 yılı bayram tatiline göre elektrik tüketiminde yüzde 12,4'lük düşüş yaşandı. Bu dönemde en yüksek tüketim ise 8 bin MWh ile bayram hazırlıklarının yapıldığı arife günü gerçekleşti.

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün peş peşe gelmesi nedeniyle bayram tatili 9,5 günü bulurken büyükşehirlerden tatil yörelerine ve Anadolu'nun pek çok iline yoğun bir hareket yaşandı. Uzun tatil öncesinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) ekipleri, tatil boyunca 7 gün 24 saat sahada göreve hazır bekledi.

8-17 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA BÖLGEDE 78 BİN 784 MWH ELEKTRİK TÜKETİLDİ

ÇEDAŞ'ın verilerine göre arife ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihleri arasında, geçen yıl 19-23 Temmuz'a denk gelen bayram günlerine göre elektrik tüketiminde yüzde 12,4 gerileyerek 38 bin 577 MWh seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu düşüşte resmi tatil nedeniyle sanayi ve ticarethanelerin büyük bölümlünün faaliyetlerine ara vermesinin yanı sıra bayram boyunca bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi de etkili oldu. 8-12 Temmuz tarihleri arasında bölgede en yüksek tüketim ise 8 bin MWh ile bayram hazırlıklarının yapıldığı 8 Temmuz Arife günü yaşandı.

Bu arada Kurban Bayramı ve 15 Temmuz tatilinin birleştirilmesi ile pek çok kurum 8-17 Temmuz tarihleri arasında uzun bir tatil yaparken bu tarihler arasında da Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam elektrik tüketimi 78 bin 784 MWh oldu. Bu rakam geçen yılın aynı günlerinde tatil olmaması nedeniyle 88 bin 645 MWh olarak gerçekleşmişti.

YATIRIM KAYNAKLI PLANLI KESİNTİLER İPTAL EDİLDİ

Hizmet bölgelerinde bayram dönemlerinde şehir dışından gelen misafirlerinin etkisi ile mesken abonelerinin elektrik tüketiminin arttığını ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Ancak resmi tatil nedeniyle büyük ölçekli sanayi ve ticarethanelerin kapalı olması bölgemizdeki genel enerji talebini düşürüyor. Biz de tatile yönelik planlamalarımızı mesken aboneleri ve köylerimizde artan elektrik talebine göre yapıyoruz. Bu yıl da 8 Temmuz arife gününden 17 Temmuz'a kadar süren uzun bayram tatilinde yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ederken kesinti sayı ve sürelerini minimum düzeyde tutabilmek için gerekli önlemleri aldık. Bayram tatilinde Sivas'ın Akıncılar, Suşehri, Şarkışla, Yozgat'ın Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun ve Tokat'ın Erbaa, Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde geçici nüfus artışına bağlı olarak mesken abone grubunda tüketimlerindeki artışı hesap ederek bu bölgelerde yük bölümü ve şebeke çalışmalarına da ağırlık verdik. Bu dönemde tüketicilerimizi enerjisiz bırakmamak için 7 gün 24 saat sahada görev yapan ekiplerimize, gösterdikleri özverili performans için teşekkür etmek isterim" dedi.