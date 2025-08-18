Siyez Buğdayı Üretimi Ordu'da Yüzde 1500 Arttı - Son Dakika
Siyez Buğdayı Üretimi Ordu'da Yüzde 1500 Arttı

Siyez Buğdayı Üretimi Ordu\'da Yüzde 1500 Arttı
18.08.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle siyez buğdayı ekim alanları 125 dekar ile başladığı 2019'dan bugüne 2 bin dekara ulaştı. Üreticiler, alım garantisi sayesinde güvenle üretim yapıyor.

Ordu'da, 2019 yılında 125 dekar alanda ilk denemesi yapılan siyez buğdayında Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere verdiği tohum desteği ve 'alım garantisi' sayesinde üretim ve ekim alanları yüzde bin 500 artarak, 2 bin dekara ulaştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'nitelikli tarım' projesi kapsamında başlatılan siyez üretimi meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından buğday dağıtımı yapılarak 6 yıl önce üretimine başlanan ve sözleşmeli tarım kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticileri desteklenen siyez buğdayı hasadı Mesudiye ilçesinde başladı.

2019 yılında 11 üretici ile 125 dekar alanda ilk denmesi yapılan siyez buğdayı üretimi her geçen gün arttı. Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantili ürünlerinden olan siyez buğdayı üreticiye güven verirken, bu güven üretim alanlarının da büyümesini sağladı. Başlandığında 125 dekar olan üretim alanı bugün itibari ile 2 bin dekara ulaşırken üreticiye verilen toplam tohum desteği ise 40 tonu geçti. Ordu topraklarını seven siyez buğdayı için bu yıl da hasat başladı. Verim ve kalitesi ile üreticinin vazgeçemediği ürünler arasına giren siyez, özellikle fındık tarımının az olduğu Mesudiye ilçesinde üreticilerin yüzünü güldürdü.

"Buğdayı ekmek, sapları hayvan yemi olarak kullanılıyor"

Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi'nde siyez buğdayı üretimi yapan Mustafa Atmaca ve Murat Özdamar, verdiği tüm destekler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti. Desteklerle siyez üretimine başladıklarını aktaran üreticiler, o günden bu yana siyez buğdayı ürettiklerini ve güzel verim elde ettiklerini söyledi. Hasat sezonunda çok iyi geçtiğini ifade eden üreticiler, buğdayın ekmeğinin çok lezzetli saplarının da hayvan yemi olarak çok verimli olduklarını belirttiler. Üreticiler ayrıca siyez üretimine başlamalarına ve daha da büyütmelerine sağlayan en önemli etkenin ise Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi olduğunu sözlerine eklediler.

DNA'sı bozulmamış olması nedeniyle çok tercih ediliyor

DNA'sı bozulmamış olması nedeniyle en çok tercih edilen buğday türlerinden biri olan siyez buğdayından yapılan bulgur, ekmek gibi ürünler antioksidan bakımından son derece zengin bir özelliğe sahip bulunuyor. Bu özelliği nedeni ile hücre yapısının korunmasını ve yaşlanmayı geciktiren siyez ekmeği mineral, vitamin posa ve lif bakımından zengin bir besin deposu olarak biliniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siyez Buğdayı Üretimi Ordu'da Yüzde 1500 Arttı - Son Dakika

Siyez Buğdayı Üretimi Ordu'da Yüzde 1500 Arttı
