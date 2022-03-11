Siyez ekmeği fırınlarda - Son Dakika
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Siyez ekmeği fırınlarda

11.03.2022 11:58
Siyez ekmeği fırınlarda

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kırsal-kent ilişkisi hiçbir zaman kopmayan Ordu'da tarım faaliyetlerinin arttırılması, üretim ve verimliliğin yükselmesini sağlamak amacıyla başlattığı 'nitelikli tarım' çalışması kapsamında atıl arazilerin değerlendirilmesiyle ortaya...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kırsal-kent ilişkisi hiçbir zaman kopmayan Ordu'da tarım faaliyetlerinin arttırılması, üretim ve verimliliğin yükselmesini sağlamak amacıyla başlattığı 'nitelikli tarım' çalışması kapsamında atıl arazilerin değerlendirilmesiyle ortaya yeni ürün kaynakları çıkıyor.

Başkan Güler'in atıl arazilerin tarımsal faaliyetleri kazandırılması amacıyla 2 yıl önce 100 dekar arazide üretimine başlattığı siyez buğdayı üretim alanı bugün 800 dekar alana yükseldi. İlk yıl elde edilen 30 tonluk rekolte 140 tonluk hasat miktarına ulaştı. Hasadı yapılan ürünler Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR A.Ş tarafından satın alınarak hem üreticilerin pazar sorununu ortadan kaldırdı hem de siyez buğdayından üretilen ürünlerin çeşitliliği ve tüketimi sağlandı.

"Ordu'nun unu varken il dışından un almayı durdurduk"

Akkuş ve Mesudiye ilçelerinde üretimi yapılan siyez buğdayından elde edilen unlar Ünye ilçesindeki fırınlarda ekmeğe dönüşüyor. Ünye'de 36 yıldır fırın işletmeciliği yapan Murat Yüksel, Ordu'da üretilen siyez buğdayının hem lezzetli hem de kaliteli olduğunu belirterek, Ordu'da üretilen kaliteli un varken il dışından un almayı durdurduklarını söyledi. Fırın işletmecisi Yüksel, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmasını duyduktan sonra il dışından siyez unu almayı durdurduk. Kendi yöremizde ürettiğimiz ürünü artık işletmemizde işleyerek vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hem sağlık açısından hem de tat olarak çok güzel. Büyükşehir Belediyesine bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"Ordu'nun ürettiği Ordu'da tüketiliyor"

Akkuş ve Mesudiye ilçelerinde üretilen siyez buğdaylarının satışının ORTAR A.Ş. tarafından yapıldığını belirten Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, "Tamamen ilimizde yetiştirilen siyez buğdaylarından Ünye ilçemizde bulunan fırında ekmek üretimi yapılıyor. Bu hem esnafımız için hem de üreticilerimiz için çok avantajlı bir durum. Dolayısıyla Ordu'da ürettiğimiz bir ürün yine ilimizde tüketiliyor. Bu durum hem Ordu ekonomisine katkı veriyor hem de üreticilerimize ek gelir sunmuş oluyor. Üreticilerimize ek gelir sağlayacak çalışmaları yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU

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Mehmet Hilmi Güler, Tarım, Ünye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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