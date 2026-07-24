Skoda'nın Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Skoda'nın Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

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Skoda, 2026'nın ilk yarısında elektrikli araç teslimatında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Skoda, 2026'nın ilk yarısında dünya genelindeki teslimatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artırarak 555 bin 700 adede çıkarırken, elektrikli araç teslimatlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, yılın ilk yarısında Avrupa'da en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olmayı sürdürdü.

Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin toplam teslimatı yüzde 41'i aşan artışla 132 bin 300 adede yükselirken, Avrupa satışlarının yüzde 27,7'sini bu araçlar oluşturdu.

Aynı dönemde şirketin cirosu yüzde 6,3 artışla 16 milyar avroya, faaliyet karı da yüzde 6,3 artışla 1,4 milyar avroya ulaştı. Satış karlılığı yüzde 8,5 seviyesinde korunurken, net nakit akışı yüzde 14,3 artışla 1,7 milyar avro olarak gerçekleşti.

Skoda, 2026'nın ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını yüzde 9,1 artırarak 555 bin 700 adede çıkarırken, elektrikli araç teslimatlarını 108 bin 200 adede yükselterek bu alanda marka tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şarj edilebilir hibrit model satışları da yüzde 11,8 artışla 24 bin 100 adet oldu.

Bu performansla Skoda, Avrupa'nın en çok elektrikli araç satan dördüncü markası konumuna yükseldi.

Tam elektrikli Elroq, Avrupa'da en çok tercih edilen üçüncü elektrikli otomobil olurken, Almanya ve Danimarka'da elektrikli otomobil pazarının lideri oldu. Model, Çek Cumhuriyeti'nde ikinci, Avusturya, Estonya, İsviçre ve Hollanda'da ise ilk üçte yer aldı. Elroq'un küresel teslimatları 59 bin 900 adede ulaştı.

Enyaq ise dünya genelinde 48 bin 300 müşteriye teslim edilirken, Avrupa'da en çok satılan dördüncü elektrikli otomobil oldu. Model, Çek Cumhuriyeti'nde lider olurken Avusturya, Estonya, Slovakya, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta ilk üçte yer aldı.

Skoda, yılın ilk yarısında tanıttığı tamamen elektrikli Epiq ve yedi koltuklu yeni amiral gemisi Peaq ile elektrikli ürün gamını genişletti. İki model için 30 binin üzerinde sipariş alan marka, Epiq'in seri üretimine İspanya'nın Pamplona kentindeki Volkswagen Navarra fabrikasında başladı. Peaq'in üretimi için ise Mlada Boleslav fabrikasında yeni kapasite oluşturuldu. Böylece markanın küresel model gamı 14 modele ulaştı.

Markanın en büyük pazarı Almanya'da teslimatlar yüzde 19,6 artışla 120 bin 400 adede yükselirken, Skoda ülkenin en çok satan ikinci otomobil markası oldu. Çek Cumhuriyeti'nde teslimatlar yüzde 6,9 artışla 48 bin 900, Birleşik Krallık'ta yüzde 6,6 artışla 46 bin 600, Hindistan'da yüzde 7,4 artışla 35 bin 700 ve Polonya'da yüzde 14,2 artışla 34 bin 500 adede ulaştı. Marka ayrıca Fransa, İtalya, Avusturya ve İspanya pazarlarında da büyümesini sürdürdü.

Octavia 96 bin 500 adetle markanın en çok tercih edilen modeli olurken, Kodiaq 74 bin 600, Kamiq 65 bin 400 ve Fabia 61 bin 900 adetlik teslimat rakamına ulaştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Skoda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Skoda'nın Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika

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