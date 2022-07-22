SOCAR'ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu - Son Dakika
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SOCAR'ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu

22.07.2022 15:03
SOCAR'ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla Rövşan Najaf SOCAR Başkanı olarak atandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla Rövşan Najaf SOCAR Başkanı olarak atandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla, SOCAR 1'inci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini üstlenen Rövşan Najaf, SOCAR Başkanı olarak atandı. Najaf, 2008-2009 yılları arasında SOCAR'ın Yatırımlar Departmanında Yatırım Sözleşmeleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. SOCAR 1'inci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini üstlenmeden önce ise Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcılığı görevini yürüttü. - İSTANBUL

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti
Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR'ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOCAR'ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu - Son Dakika
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