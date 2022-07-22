Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla, SOCAR 1'inci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini üstlenen Rövşan Najaf, SOCAR Başkanı olarak atandı. Najaf, 2008-2009 yılları arasında SOCAR'ın Yatırımlar Departmanında Yatırım Sözleşmeleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. SOCAR 1'inci Başkan Yardımcılığı ve vekaleten SOCAR Başkanlığı görevini üstlenmeden önce ise Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcılığı görevini yürüttü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › SOCAR'ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu - Son Dakika

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