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SOCAR Türkiye Ar-Ge ilk dijital projesiyle AB fonu almaya hak kazandı - Son Dakika

SOCAR Türkiye Ar-Ge ilk dijital projesiyle AB fonu almaya hak kazandı

03.01.2022 10:47
SOCAR Türkiye Ar-Ge ilk dijital projesiyle AB fonu almaya hak kazandı

SOCAR Türkiye Ar-Ge'nin geliştirdiği ilk dijital proje olan Circular TwAIn projesi, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı (HEUROPE) kapsamında fonlanmaya hak kazandı.

SOCAR Türkiye Ar-Ge'nin geliştirdiği ilk dijital proje olan Circular TwAIn projesi, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı (HEUROPE) kapsamında fonlanmaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve dijital çözümlerle sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini en üst düzeye taşımayı hedefleyen proje, SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ'nin AB tarafından fonlanmaya hak kazanan dördüncü projesi oldu.

AI Platform for Integrated Sustainable and Circular Manufacturing partnerliğinde hayata geçirilen ve çalışma konsorsiyumunda 10 uluslararası partnerin yer aldığı proje, yapay zeka ile büyük ölçekli üretim tesislerinde enerji verimliliği sağlayacak dijital bir aracın geliştirilmesini hedefliyor.

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, Circular TwAIn projesiyle üretilecek dijital uygulamanın geniş ölçekli gösterimini sağlama ve PETKİM'in EO/EG tesisinde validasyon testlerini destekleme süreçlerini yönetecek.

Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı tarafından hibe bütçeyle desteklenecek proje, ürettiği çıktılarla enerji tüketimi ve karbon ayak izinin azaltılması için önemli katkılar sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Orta ve uzun vadeli dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve enerji optimizasyonu stratejilerimizin geliştirilmesine hizmet edecek olan Circular TwAIn projesi, İspanya, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Kıbrıs ve Norveç'ten 10 uluslararası partnerin paydaşlığında ilerleyecek. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon olarak geliştirdiğimiz 'CO2 Fokus' 'CARMOF' ve 'NEFERTITI' projelerimiz, daha önce EU Horizon 2020-Karbon Yakalama, Depolama ve Kullanım Programı kapsamında fon almaya hak kazanmıştı. Partneri olduğumuz Circular TwAIn projesi, AB fonlarınca desteklenmeye değer görülen dördüncü projemiz oldu. Yenilikçi projelerimiz ve uluslararası iş birliklerimizle, sürdürülebilir gelecek için katma değer yaratmaya odaklanan çalışmalarımıza devam edeceğiz."

SOCAR Türkiye Ar-Ge ilk dijital projesiyle AB fonu almaya hak kazandı
SOCAR Türkiye Ar-Ge ilk dijital projesiyle AB fonu almaya hak kazandı

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Araştırma Geliştirme, Avrupa Komisyonu, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye Ar-Ge ilk dijital projesiyle AB fonu almaya hak kazandı - Son Dakika Ekonomi


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