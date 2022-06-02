SOCAR Türkiye dijitalleşme yolunda hızla ilerliyor - Son Dakika
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SOCAR Türkiye dijitalleşme yolunda hızla ilerliyor

02.06.2022 11:58
SOCAR Türkiye dijitalleşme yolunda hızla ilerliyor

Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katılan SOCAR Türkiye, dijitalleşmede geldiği noktayı ve dijital dönüşüm projesi Project Earth'ü anlattı.

Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katılan SOCAR Türkiye, dijitalleşmede geldiği noktayı ve dijital dönüşüm projesi Project Earth'ü anlattı.

SOCAR Türkiye, pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nda (Caspian Oil & Gas Exhibition - COG) dijitalleşmeyi anlattı. Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayelerinde 27'nci kez kapılarını açan fuar 1-3 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. Azerbaycan Devleti petrol ve gaz şirketi SOCAR'ın sponsor olduğu fuarda, SOCAR Türkiye, dijitalleşmede geldiği noktayı ve yeni projelerini paylaştı.

Şirket, tüm grup şirketlerinin kurumsal süreçlerinin yönetildiği uygulamaların dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi, süreç bazlı ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması amacıyla pandemi döneminde hayata geçirilen Project Earth projesinin ayrıntıları ve kazanımları hakkında bilgi verdi. Dijitalleşme çalışmalarını pandemiden önce başlatan şirket 2021 başından itibaren de tüm grup şirketlerinde operasyonel, ticari ve kurumsal fonksiyonların her birine dokunacak şekilde sürdürdüğünü kaydetti. Üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde ileri analitik, yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları ile optimizasyon ve tahminleme yetkinlikleri geliştirildi. Aynı zamanda enerji verimliliğini ve ürün kalitesini artırmayı hedefleyen projeler hayata geçirildi.

Project Earth ile entegrasyon tamamlanıyor

Tüm grup şirketlerinin kurumsal süreçlerinin yönetildiği uygulamaların dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi, süreç bazlı ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması amacıyla Project Earth'ü uygulamaya başlayan şirket, başlangıç aşamasından itibaren iç kaynaklar kullanılarak uzaktan çalışma yöntemi ile 8 binden fazla test adımını tamamladı. Hazırlık aşaması 6 hafta süren proje, 16 ayda bitirildi. Project Earth, hidrokarbon değer zincirinde hammadde satın alımından depolamaya, üretimden müşteri teslimine şirketler arası entegrasyon sağladı. Operasyonda bakım ekiplerinin saha faaliyetlerini anlık işleyebilecekleri mobil uygulama, tüm grup şirketleri bazında tek bir ana veri yapısının kurulması ve ortak ana veri sözlüğü oluşturulması gibi hedeflere de ulaşıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Bakü, Ekonomi, Son Dakika

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