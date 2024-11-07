Şohin: Yaptırımlar Yavaş Kaldırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Şohin: Yaptırımlar Yavaş Kaldırılacak

RSPP Başkanı Şohin, Trump sonrası yaptırımların hızla kaldırılmayacağını vurguladı.

07.11.2024 17:53
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Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, yaptırımların hızla uygulanan ancak yavaş kaldırılan bir süreç olduğunu belirterek, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık seçimini kazanmasının ardından Rusya karşıtı yaptırımları hızla kaldırılmasını beklemediklerini söyledi.

Şohin, Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın seçim zaferinin ardından Rusya karşıtı yaptırımların geleceğine ilişkin konuştu.

Trump'ın duygusal ve hareketleri öngörülemeyen biri olduğunu anlatan Şohin, "Birçok insanın ondan beklediği, yeni savaşlar başlatmayacağı ve desteklemeyeceğine, eski savaşları bitireceğine dair sözünü yerine getirmesidir." dedi.

Rus iş dünyasının Batılı ülkelerle iş yaparken "en iyisini umarak ama en kötüsünden yola çıkarak" adım attığına işaret eden Şohin, "Büyük şirketler de dahil olmak üzere Rus iş dünyası, yaptırımların kolayca uygulandığını ancak çok yavaş iptal edildiğinin tecrübesine sahiptir. Yaptırım baskısının sürmesi için çeşitli nedenler bulunuyor." diye konuştu.

Şohin, Ukrayna'da devam eden savaşa değinerek, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon bitse dahi Batılı ülkeler yaptırımları sürdürmek için gerekçeler üretecektir. Rus şirketleri, ekonomilerin Avrupa ve ABD'ye kıyasla daha hızlı büyüdüğü Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika ile ilişkileri geliştirmeye odaklandı." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kalkması halinde söz konusu bölgelerle işbirliğinin daha da hızlı gelişeceğini belirten Şohin, "Her durumda çeşitlendirmenin daha karlı olduğunu aklımızda tutmalıyız. Tüm yumurtaları aynı sepete koyamazsınız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şohin: Yaptırımlar Yavaş Kaldırılacak - Son Dakika

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