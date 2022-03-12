ŞOK Marketler'den "Birlikten Berekete" kampanyası - Son Dakika

ŞOK Marketler "Birlikten Berekete" kampanyası kapsamında, KDV indirimine ek indirimlerle ürünlerini müşterilere ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK, özellikle temel ihtiyaç ürünü olan sebze ve meyvelerde, patatesten soğana, yerli muzdan domatese, lahanadan limona pek çok üründe indirime gitti.

Tarladan Sofraya projesiyle en taze ve uygun fiyatlı ürünleri müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden ŞOK yetkilileri, vatandaşın temel ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşıladıklarını belirtti.

Yetkililer, temel temizlik ürünlerinde ve bazı süt ürünlerinde de piyasanın çok altında fiyatlar sunduklarını, son günlerin en çok rağbet gören ürünü ayçiçek yağını da piyasadaki en uygun fiyatlarla kesintisiz olarak raflarında bulundurarak satış yaptıklarını kaydetti.