Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor

11.05.2022 15:44
Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor

Söke Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Söke Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Söke Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile destek paketlerini vatandaşlara ulaştırmaya devam eden Söke Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda desteğini halktan esirgemiyor. Geride bırakılan Ramazan ayı boyunca Söke Belediyesi'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından gıda paketleri ile Söke Belediyesi'nin kendi arazilerinde ürettiği buğdaydan elde edilen un paketleri vatandaşların adreslerine ulaştırıldı. Ramazan ayında bin 800 haneye gıda paketi ve 350 haneye ise 5 Kg'lık un paketi dağıtımı yapıldı. - AYDIN

Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor
Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor
Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor
Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor

YORUMLAR
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Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Söke Belediyesi, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor - Son Dakika


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