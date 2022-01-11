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Söke Borsa'ya çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor - Son Dakika

Söke Borsa'ya çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor

11.01.2022 17:59
Söke Borsa'ya çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor

Söke Ticaret Borsası'na çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor.

Söke Ticaret Borsası'na çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor. Hibe ile ikinci kez kazandırılan cihaz için protokol imzaları atıldı.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Veysel Parlak ile Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel HVI 1000 model çift tamburlu pamuk analiz cihazının protokol imzaları Ankara'da atıldı.

Protokol imzasını gerçekleştirdikten sonra düşüncelerini dile getiren A. Nejat Sağel; "2. kez borsamıza hibe ile kazandırdığımız HVI 1000 model çift tamburlu pamuk analiz cihazının borsamıza bir yenisinin daha eklenmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Tüccarlarımıza ve Üreticilerimize hızlı ve daha iyi bir hizmet verebilmek için araştırmalarımız doğrultusunda Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede cihazın borsamız tarafından kullanılmasına onay verildi. Mali değeri çok yüksek olan HVI 1000 model çift tamburlu Pamuk Analiz Cihazımızı Söke'mizdeki ve çevre illerimizdeki üreticilerimize bir kez daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Pamuğun Başkenti olan Sökemize ve üreticilerimize kazandırdığımız bu önemli ve maliyeti yüksek olan HVI 1000 model çift tamburlu cihazının tüccarlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

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Ticaret Bakanlığı, Büyük Menderes, Ticaret, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Borsa'ya çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Söke Borsa'ya çift tamburlu pamuk analiz cihazı kazandırılıyor - Son Dakika
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