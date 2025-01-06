Söke\'den İtalya\'ya Balık İhracatı

Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinden İtalya'ya gönderilecek olan 19 ton balığın ihracatı için ön sağlık sertifikaları düzenlendi.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'ın Söke ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı da öne çıkıyor. 2023 ve 2024 yıllarında birçok ülkeye donuk ve taze balık ihracatı gerçekleştiren Söke'de bu yıl da avlanan ve üretilen balıkların ihraç edilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda 19 bin 850 kilogram işlenmiş donuk levrek fileto ve donuk çipuranın Söke'den İtalya'ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen balıkların İtalya'ya ihracatı gerçekleştirilecek. - AYDIN