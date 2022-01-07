Üye Girişi
Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi - Son Dakika

Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi

07.01.2022 08:32
Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi

Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nın 27. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nın 27. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Mevcut Başkan M. Ümit Coşkun ve eski Başkan Bülent Çalışkan'ın yarıştığı seçimli genel kurul toplantısı Saray Düğün Salonunda yapıldı.

Toplantıya Söke Belediye Başkan Vekili Orhan Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Akhisar Pazarcılar ve Manavcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral, Söke Esnaf Oda Başkanları, davetliler ve oda üyeleri katıldı.

Faaliyet ve denetim raporları ile hesap raporları okunarak ibraz edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu'nun de ibrasının ardından dilek ve temenniler kısmında iki aday konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından seçime geçildi.

327 üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan M. Ümit Coşkun 230, diğer aday Bülent Çalışkan 89 oy aldı. 8 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda mevcut Başkan Ümit Coşkun güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. - AYDIN

Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi
Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi

YORUMLAR
500

Ümit Coşkun, Esnaf Odası, Saray, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları         
08:31
Aziz Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi Aziz Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi         
08:24
Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda? Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda?         
08:14
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Son oyunda elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Son oyunda elenen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu         
08:02
Gece yarısı ekipler harekete geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Gece yarısı ekipler harekete geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
01:12
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05

Son Dakika Haberleri
08:25 Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor
08:24 Aziz Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia etti
08:17 Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?
08:13 Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda?
08:01 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
07:58 Döviz fiyatlarında son durum: Dolar, euro ne kadar oldu?
07:58 Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı
07:42 Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı
01:08 Beşiktaş'ta korona vakaları yükseliyor! Önder Karaveli ve 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
00:57 Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 08:38:23. #1.12#
SON DAKİKA: Söke Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası'nda Ümit Coşkun güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement