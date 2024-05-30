Söke Tarım Fuarı Bu Yıl Eylül Ayında Gerçekleşecek

Ekonomi

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım fuarının bu yılki tarihleri belli olurken, son yıllarda Mart ayında kapılarını açan fuar bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Söke Tarım, Sanayi, Ticaret, Sergi ve Panayırı, Söke'nin kurtuluş etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi işbirliği ile 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Söke Çarşamba Pazarı'nda yapılacak. Fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da tarım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir buluşma noktası olacağını belirtilirken; etkinlikte yerel ve ulusal katılımcılar, en yeni ürünlerini ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacak. Fuarda, yine tarım teknolojilerinden sanayi ürünlerine, ticaret imkanlarından sergi ve panayıra kadar geniş bir yelpazede etkinlikler yer alacak. - AYDIN