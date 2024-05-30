Söke Tarım Fuarı Bu Yıl Eylül Ayında Gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Söke Tarım Fuarı Bu Yıl Eylül Ayında Gerçekleşecek

Söke Tarım Fuarı Bu Yıl Eylül Ayında Gerçekleşecek

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenecek olan tarım fuarı, bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Fuar, Söke Belediyesi işbirliği ile 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Söke Çarşamba Pazarı'nda yapılacak. Fuarda, tarım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir buluşma noktası olacak ve yerel ile ulusal katılımcılar en yeni ürünlerini ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacak.

30.05.2024 09:19  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım fuarının bu yılki tarihleri belli olurken, son yıllarda Mart ayında kapılarını açan fuar bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Söke Tarım, Sanayi, Ticaret, Sergi ve Panayırı, Söke'nin kurtuluş etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi işbirliği ile 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Söke Çarşamba Pazarı'nda yapılacak. Fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da tarım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir buluşma noktası olacağını belirtilirken; etkinlikte yerel ve ulusal katılımcılar, en yeni ürünlerini ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacak. Fuarda, yine tarım teknolojilerinden sanayi ürünlerine, ticaret imkanlarından sergi ve panayıra kadar geniş bir yelpazede etkinlikler yer alacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Söke Belediyesi, Aydın, Eylül, Söke, Tarım, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke Tarım Fuarı Bu Yıl Eylül Ayında Gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:21 Küresel kriz onları da vurdu Özel hastane konkordato ilan etti Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:29:55. #1.12#
SON DAKİKA: Söke Tarım Fuarı Bu Yıl Eylül Ayında Gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement