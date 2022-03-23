Söke Tarım Fuarı heyecanı 24 Mart'ta başlıyor - Son Dakika
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Söke Tarım Fuarı heyecanı 24 Mart'ta başlıyor

23.03.2022 11:49
Söke Tarım Fuarı heyecanı 24 Mart'ta başlıyor

Söke Tarım Fuarı 24 Mart tarihinde kapılarını 27. kez açacak.

Söke Tarım Fuarı 24 Mart tarihinde kapılarını 27. kez açacak. Söke Tariş Pamuk Kooperatifi alanda gerçekleştirecek fuar, 10 bin metrekarelik alanda yapılacak. Fuarda çeşitli sektörlerden 48 firma ve kooperatifler ile sivil toplum kuruluşlarının stantları yer alacak.

Fuarda 22 sayısı ile tarım aletleri üreticisi ve bayisi firma ağırlıklı sektör olarak göze çarparken, 7 adet otomotiv ve motorlu araç firması da fuardaki yerini alacak. Söke Tarım Fuarı sektör dağılımına bakıldığında 1 tarım inşaat, 1 inşaat, 2 gıda pazarlama, 1 mobilya dekorasyon, 1 beyaz eşya ve küçük ev aletleri, 2 zirai ilaç ve gübre bayi, 2 gübre sanayi, 1 eğitim, 1 gayrimenkul yatırım, 1 enerji, 1 tarım sanayi, 2 otomatik dümenleme, 1 makine imalat tesisat, 1 pamuk toplama makinası yedek parça sektörü yer alıyor.

Söke Tarım Fuarı'nda Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi, Söke Kent Konseyi, Sökeli Kadın Kooperatifi, Şairler ve Yazarlar Derneği, İlçe Tarım Kooperatifi (TAYEM)'in de stantları renk katacak.

Söke Tarım Fuarı'nın 24 Mart Perşembe günü saat 13.00'de açılış töreni gerçekleşecek. Ziyaret saatleri sabah saat 10.00'da başlayıp akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek. Fuar alanının şehir merkezine uzak olması nedeniyle ücretsiz ring seferleri olacak. - AYDIN

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Tarım, Fuar, Mart, Söke, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Tarım Fuarı heyecanı 24 Mart'ta başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke Tarım Fuarı heyecanı 24 Mart'ta başlıyor - Son Dakika
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