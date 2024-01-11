 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. İki odanın başkanları, ticari ve dostluk ilişkilerini geliştirmek ve genç girişimciler arasında işbirliği sağlamak amacıyla protokolü imzaladıklarını belirtti. Pandemi sonrası ekonomik sorunları yönetmek için sürekli diyalog içinde olacaklarını ifade eden başkanlar, kardeş oda protokolünün her iki odaya hayırlı olmasını temenni etti.

Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı
11.01.2024 - 13:41,
Abone Ol

Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar'ı makamında ziyaret etti.

Söke Ticaret Odası Başkanı Sakalar, ticari ve dostluk ilişkilerini iki şehir arasında geliştirmek için kardeş oda protokolü imzaladıklarını belirterek, özellikle genç girişimcilerinin işbirliğiyle önemli ekonomik faydalar sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alemdar ise Türkiye'nin önünde çok güzel bir gelecek olduğunu düşündüklerini dile getirerek, "Pandemi sonrasında hepimiz ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Kar ve idame konusunda sorunlar yaşıyoruz elbette. Bu süreci nasıl yönetebiliriz konusunda sürekli diyalog içinde olacağız. Genç girişimciler konusunda güzel bir enerji yakaladık. Başkanımla onu da konuştuk. Genç girişimcilerimizle başkanımızı da tanıştıracağız. Biz şu andaki misyonumuzu tamamlayarak bayrağı kendilerine teslim edeceğiz. Bu toplantının her iki odaya hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tekin ile Kara, konuşmaların ardından kardeş oda protokolüne imza attı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdullah Alemdar, Türkiye, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı - Son Dakika


14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53
Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş

Son Dakika
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:37:39. #1.11#
SON DAKİKA: Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement