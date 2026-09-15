Soma B Termik Santrali icradan satışında ilk açık artırmaya teklif gelmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma B Termik Santrali icradan satışında ilk açık artırmaya teklif gelmedi

Soma B Termik Santrali icradan satışında ilk açık artırmaya teklif gelmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKİ'ye 20 milyar lirayı aşkın borcu bulunan Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satışında ilk açık artırma aşaması teklifsiz tamamlandı. Sektör kaynakları ikinci açık artırmaya da teklif gelme olasılığını düşük görüyor; santralin alıcı ve satıcı pazarlığıyla satılabileceği belirtiliyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar lirayı aşkın borcu bulunan Konya Şeker'in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satışı için ilk açık artırma aşaması tamamlandı. Sektör kaynakları ilk ihaleye teklif gelmediğini söyledi. İkinci açık artırma bu ay sonunda yapılacak.

Konya Şeker'in kontrolündeki Soma B Termik Santrali'nin, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyar lirayı aşkın borcu nedeniyle icradan satışında ilk aşama tamamlandı. Santral için ilk açık artırma süreci 7 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erdi.

Sektör kaynakları, ANKA'nın sorusu üzerine, bu aşamada herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.

İkinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek ve sonuçları ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

Kaynaklar, yatırımcıların ikinci açık artırmaya ilgi gösterip göstermeyeceği sorusu üzerine, "İkinci açık artırmada teklif gelir mi? Düşük bir olasılık. Göreceğiz. Söz konusu santral, bu aşamaların tamamlanmasının ardından alıcı ve satıcı pazarlığı ile satılacak gibi görünüyor" dedi.

13,8 MİLYAR LİRA ARTI KDV

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar lira değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek.

Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Kaynaklar, santralin satışından elde edilecek gelirin TKİ'ye aktarılacağını anımsatarak, "Santralin, TKİ'ye elektrik üretmek üzere aldığı kömürden kaynaklı 20 milyar lirayı aşkın borcu bulunuyor. TKİ'nin alacakları tahsil edilecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Konya, Soma, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soma B Termik Santrali icradan satışında ilk açık artırmaya teklif gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS’de derece yapan mezununa Togg hediye etti Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti
84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu 84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu
17 yaşındaki Tuana’nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu 17 yaşındaki Tuana'nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
Gelibolu’da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu

11:34
Sivas’ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10’a yükseldi
Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldi
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 12:02:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Soma B Termik Santrali icradan satışında ilk açık artırmaya teklif gelmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement