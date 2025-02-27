Soma'ya Yeni Hükümet Konağı Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Soma'ya Yeni Hükümet Konağı Müjdesi

Soma\'ya Yeni Hükümet Konağı Müjdesi

AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer, Soma Hükümet Konağı için ek ödenek onaylandığını duyurdu.

27.02.2025 08:45
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AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer yaptığı açıklama ile Soma Hükümet Konağı için ek ödenek müjdesini verdi. Başkan Sezer, modern mimari yapısı ile dikkat çeken Soma yeni Hükümet Konağının büyük bölümünün tamamlandığını ve önümüzdeki aylarda teslim edileceğini belirtti.

AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer, "Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan Soma Kaymakamlığı 2024 yılının ocak ayında kaba inşaat sürecine girmişti. Şu an itibariyle inşaatın büyük bölümü tamamlanırken, geriye sadece ince işçiliklerin kaldığını görüyoruz. AK Parti İlçe Yönetimi, İl Teşkilatımızla koordinasyon halinde TBMM Grup Başkan vekilimiz, MYK Üyemiz Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Manisa Milletvekillerimizle yaptığımız görüşmelerin neticesi, ilçemize yatırım olarak yansıdı. Soma Hükümet Konağı için talep edilen ek ödenek onaylandı. İnşallah en kısa sürede AK Parti hizmetlerini ilçemizin her yerinde görmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda TBMM Grup Başkan vekilimiz Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Manisa Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer, "Yeni binanın en önemli özelliği, kaymakamlık birimleriyle birlikte birçok kamu kurumunun aynı çatı altında toplanacak olması. Böylece vatandaşlar, kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı bulacak. Yeni bina, sadece hizmet kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda modern yapısıyla da göz dolduracak. Binada, çok amaçlı konferans ve toplantı salonları, geniş otopark alanı, tören alanı ve engelli vatandaşlar için özel olarak tasarlanmış engelli asansörü bulunacak. Bu özellikler, tüm yaş ve engel gruplarındaki vatandaşların kolayca hizmet alabilmesini sağlayacaktır" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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