Sompo Sigorta'da Mali İşler GMY Aslan'a Kıta Avrupası CFO görevi de verildi - Son Dakika
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Sompo Sigorta'da Mali İşler GMY Aslan'a Kıta Avrupası CFO görevi de verildi

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Sompo, Avrupa ve Türkiye'deki finans yapılanmasını güçlendirecek yeni organizasyonel yapılanmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Müjde Aslan, Türkiye'deki görevine ek olarak Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı (CFO) görevini de üstlenecek.

Sompo Sigorta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Müjde Aslan, Türkiye'deki mevcut görevine ek olarak Sompo'nun Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı (CFO) görevini de üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo, Avrupa ve Türkiye'deki finans yapılanmasını güçlendirecek yeni bir organizasyonel yapılanmayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, 2023'ten bu yana Sompo Sigorta'da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aslan, Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek.

Aslan, yeni rolünde planlama, raporlama, denetim, risk yönetimi ve kurumsal finans hedeflerine uyum süreçlerini bölgesel düzeyde yönetecek.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden 1998'de mezun olan Aslan, kariyerine aynı yıl Deloitte'ta bağımsız denetim alanında başladı.

Aslan, kariyerinin son döneminde Sigorta Sektör Lideri, Denetim Ortağı ve Sürdürülebilirlik Güvence Hizmetleri Lideri pozisyonlarını da üstlendi.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeSigortaFinansSon Dakika

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