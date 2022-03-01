Sompo Sigorta, kasko branşında da müşteri memnuniyetine odaklanıyor - Son Dakika
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Sompo Sigorta, kasko branşında da müşteri memnuniyetine odaklanıyor

01.03.2022 12:57
Sompo Sigorta, kasko branşında da müşteri memnuniyetine odaklanıyor

Sompo Sigorta, tüm branşlarda olduğu gibi kaskoda da müşteri menuniyetine odaklanıyor.

Sompo Sigorta, tüm branşlarda olduğu gibi kaskoda da müşteri menuniyetine odaklanıyor.

???????Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü, 2021'i çip krizi, düşük üretim ve artan döviz kuru nedeniyle aşırı yükselen maliyetlerin gölgesinde geçirdi.

Hem sıfır hem ikinci eldeki araç fiyatlarından yedek parça ve servis ücretlerine kadar birçok kalemde önemli fiyat artışları yaşandı. Söz konusu gelişmeler, her beş araçtan birinin kaskolu olduğu sigorta pazarındaki dengeleri de yakından etkiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Hasar Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Arslan, sektörde fiyat rekabetinin öne çıkmaya başladığını belirterek, 2021'in hasar tarafı anlamında zorlu geçtiğini bildirdi.

Yıl içerisinde araç rayiç piyasasının hareketlenmesi, salgın şartlarının getirdiği zorluklar, maliyetlerdeki dalgalanmalar ve afetlerle sürekli yön değiştiren bir hasar sürecinin içerisinde olduklarını aktaran Arslan, "2021'de ülkemizde kaskolu araç sayısı yüzde 14,3 artarken, hasar adedi yüzde 22 artmış görünüyor. Sektörün genel hasar frekansı da önceki yıla göre yüzde 16,7'den yüzde 17,9'a çıktı. Üretime karşılık hasarın daha çok arttığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Sektörel rekabet fiyata odaklanıyor"

Ayhan Arslan, Türkiye'de ağırlıklı olarak ithal ve yaşlı bir araç havuzu bulunduğunu, bu durumun kaskoyu çok yakından etkilediğini bildirdi.

Döviz kurundaki artışların yedek parçalarda ve otomobil camlarında ciddi yükselişe neden olduğunu aktaran Arslan, işçilik fiyatlarıyla birlikte yılın son çeyreğinde toplamda yüzde 50'ye varan maliyet artışları yaşandığını kaydetti.

Arslan, azalan sigortalılık oranıyla sektördeki rekabetin fiyat odaklı bir çerçeveye kaydığını belirterek, "Fiyat odaklı bir rekabetin olduğu bu dönemde Sompo Sigorta olarak etkin tarife yapımız, acentelerimizin desteği, verimli hasar organizasyonumuz, teknolojik ve analitik hasar yönetim süreçlerimiz, hızlı uyum sağlayan koordinasyonu güçlü yapımızla rekabette fark yaratmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasar ödeme hızımızı artırmaya devam ediyoruz"

Sompo Sigorta Hasar Genel Müdür Yardımcısı Arslan, tüm belirsizliklere rağmen kasko branşında da müşteri memnuniyeti hedeflerinden ödün vermeden yollarına devam ettiklerini aktararak, 2021'de dijitalleşmeyle birlikte sektörde hayata geçirdikleri ilklere işaret etti.

Bu yıl ileri teknolojiyi hasarın her anına entegre ederek çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, "Ayrıca, daha iyi hizmet için Türkiye genelinde 70 yeni anlaşmalı servisimizi mevcut servis ağımıza katarak ulaşılabilirliğimizi artırdık. Sürdürülebilirlik bilinciyle mevcut servislerimiz ve hasar süreçlerimizde teknolojiyi daha derin kullanarak geliştirmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde belirsizliklerin ve muğlaklığın 2022'de de sürmesini beklediklerini aktaran Arslan, "Sektörün bu dönemi maliyet kısıtlamaları ve teknolojik süreçlere daha fazla odaklanarak geçireceği görülüyor. Maliyetin gündemde olacağı bu dönemde rekabetin daha da artacağını ve teknolojiyi iyi kullanan şirketlerin avantajlı olacağı bir resmin hakim olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, tüm olumsuzluklara rağmen 2022'de de tüm hizmetlerde proaktif bir hasar yönetimi desteği sunarak yılı başarıyla tamamlayacaklarını bildirdi.

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Ayhan Arslan, Döviz Kuru, Tragger, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta, kasko branşında da müşteri memnuniyetine odaklanıyor - Son Dakika


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