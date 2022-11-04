Enflasyon ve gelen zamlar sonrası 36 ay taksitle mont alma dönemi başladı - Son Dakika
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Enflasyon ve gelen zamlar sonrası 36 ay taksitle mont alma dönemi başladı

04.11.2022 21:10

Son dönemde enflasyon ve fiyat artışları sonrası bazı online alışveriş sitelerinde 36 aya varan taksitlerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlanması dikkat çekti.

Kış mevsimine sayılı günler kala, mont kaban ve botlar vitrindeki yerlerini aldı. Merkez Bankası'nın fiyatı en çok artan ürünler arasında giyim de yer alırken, bazı online alışveriş siteleri bankalarla anlaşma yaptı. Kredi kartı taksit sayısında limit olunca 36 aya varan vadelerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı.

"8 TAKSİTLE ALABİLİR MİYİM?"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir esnaf ise satışların son günlerde ciddi oranda düştüğünü aktararak "'Bankanın mesajı geldi, 8 taksitle alabilir miyim' diye sorular geliyor. Günlük dükkana giren müşteri sayısı 300-350 iken bu rakam 50-60'larda şu anda. Bu çevrede 5 tane erkek giyim mağazası vardı. 3 tanesi kapandı, sanırım bu gidişle biz de kapatma kararı vereceğiz. Taksitli satış var ama müşteri yok." dedi.

"YÜZDE 500'LERE VARAN ARTIŞLARA MARUZ KALDIK"

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı ekim ayı ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 8,34'le giyim ve ayakkabıda oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya "Neredeyse işçilik maliyetlerimiz yüzde 85 yüzde 90 civarı bir artış gösterdi. Enerji fiyatları zaten malum biliyorsunuz yüzde 400'lere yüzde 500'lere varan artışlara maruz kaldık. Kredi kartı alışverişlerinde bir takım taksitlendirme sınırları var. Online platformlar bankalarla kampanyalar yaparak sorunu farklı şekilde aşmaya çalışıyorlar."

"GEÇEN YIL 300 LİRA OLAN MONT BU YIL BİN LİRA"

"Ham madde, işçilik ve üretimdeki artışa katlanan enerji maliyetleri de eklendi. Sonuç, geçen sene 300 liraya satılan bir montun fiyatı bu sene 800 lira ile bin lira arasında değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon ve gelen zamlar sonrası 36 ay taksitle mont alma dönemi başladı - Son Dakika


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