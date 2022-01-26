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Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

26.01.2022 22:07

Son dakika: ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, faizlerin "yakında" artırılmasının uygun olacağını belirtti.

İSTİHDAM GÖSTERGELERİ GÜÇLENİYOR

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği kaydedildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiğine dikkatin çekildiği açıklamada, son zamanlarda Kovid-19 vakalarındaki keskin artıştan etkilendikleri belirtildi. Açıklamada, salgın ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin yüksek enflasyona katkıda bulunmaya devam ettiği bildirildi.

EKONOMİ VİRÜSÜN SEYRİNE BAĞLI DEVAM EDECEK

Genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ekonominin gidişatının virüsün seyrine bağlı olmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, Kovid-19'a karşı aşılamadaki ilerleme ve arz kısıtlarının hafifletilmesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesinin beklendiği belirtildi.

VARLIK ALIMLARINI AZALTMA HIZI 30 MİLYAR DOLAR

Varlık alımlarını azaltma hızının 30 milyar dolar olarak korunduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı vurgulandı.

Öte yandan Fed, yaptığı bir diğer açıklamada, bilanço azaltma prensipleri üzerinde de anlaşıldığını ve bilanço azaltımının faiz artımından sonra başlayacağını belirtti.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Son Dakika
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