Son Dakika | Altının kilogramı 800 bin 900 liraya yükseldi
10.01.2022 16:36
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin 900 liraya çıktı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin 900 liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 791 bin lira, en yüksek ise 801 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 800 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 749 bin 847,05 lira, işlem miktarı ise 975,44 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 798 milyon 315 bin 764,05 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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10.01.2022 16:45:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Altının kilogramı 800 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika