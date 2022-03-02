Son dakika... Antalya Vergi Dairesi Başkanı Karayılan: "Antalya kazandıkça vergisini veren bir kent" - Son Dakika
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Son dakika... Antalya Vergi Dairesi Başkanı Karayılan: "Antalya kazandıkça vergisini veren bir kent"

02.03.2022 12:00
Son dakika... Antalya Vergi Dairesi Başkanı Karayılan: "Antalya kazandıkça vergisini veren bir kent"

Son dakika gelişmesine göre Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya'nın kazandıkça vergisini veren bir kent olduğunu söyledi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya'nın kazandıkça vergisini veren bir kent olduğunu söyledi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, 33'üncü Vergi Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. Antalya ekonomisi, tarımı ve ticaretinin konuşulduğu ziyarette Karayılan, Antalya'nın tarımda canlı bir kent olduğunu, tarımın da katma değeri yüksek bir sektör olduğunu söyledi.

"Vergi gelirimiz arttı"

Pandemi kısıtlamalarının yaşandığı 2020 yılına göre 2021 yılında, Antalya'da vergi gelirlerinde yüzde 60'ın üzerinde artış kaydedildiğini bildiren Karayılan, bunda turizm ve tarım sektörlerinin rolüne dikkat çekti. Tarım sektöründe vergi ödeme alışkanlığının olduğunu ifade eden İlhan Karayılan, "Antalya önemli bir tarım şehri. Büyük kurumsal işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor, bu da vergi gelirlerimize yansıyor. Tarımdaki büyümenin vergiye yansımasını görebiliyoruz. Antalya, kazandıkça vergisini veren bir kent" diye konuştu.

"Tarım önemli"

Tarımda vergiye gönüllü uyumun artarak devam ettiğine dikkat çeken Karayılan, "Tarımın vergi ödeme potansiyeli yüksek. Tarım firmalarının vergiye katkısı giderek artıyor" dedi. Karayılan, ihracatta da önemli bir kent olan Antalya'nın tarımsal ihracatıyla cari açığın kapanmasına önemli katkı sağladığını ifade etti. Karayılan, 1 Mart itibariyle gelir vergisi beyan döneminin başladığını anımsatırken, mükelleflerin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

"Borcumuza sadığız"

ATB Başkanı Ali Çandır, İlhan Karayılan'a ziyaret nedeniyle teşekkür ederken, 33'üncü Vergi Haftası'nı kutladı. Antalya'nın tarımsal üretimi ve ihracatının her geçen gün arttığını belirten Çandır, tarımdaki paranın kentin tüm kılcal damarlarına yansıdığını kaydetti. Çandır, Antalya'nın borcuna sadık bir kent olduğunu ve mükelleflerin sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. - ANTALYA

Son dakika... Antalya Vergi Dairesi Başkanı Karayılan: Antalya kazandıkça vergisini veren bir kent

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Vergi Haftası, Antalya, Tarım, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Antalya Vergi Dairesi Başkanı Karayılan: 'Antalya kazandıkça vergisini veren bir kent' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Antalya Vergi Dairesi Başkanı Karayılan: "Antalya kazandıkça vergisini veren bir kent" - Son Dakika
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