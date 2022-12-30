Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı

30.12.2022 11:51

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı vergi dilimleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Nebati, çalışanların yıllık ödeyeceği verginin 120.096 TL'lik diliminden muaf tutulacağını açıkladı. Ayrıca yeni düzenleme ile iş yerlerinin yemek parası istisna tutarının 110 liraya, yol parası istisna tutarlarının da 56 liraya çıkarılması sebebiyle çalışanların alacağı yardımların bedeli artmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı için nasıl bir vergi dilim tarifesi düzenleyeceği merak ediliyordu. Hem işverenlerin hem de çalışanların beklediği düzenleme ile ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, çalışanların yıllık ödeyeceği verginin 120.096 TL'lik diliminden muaf tutulacağını açıkladı. Ayrıca yeni düzenleme ile iş yerlerinin yemek parası istisna tutarının 110 liraya, yol parası istisna tutarlarının da 56 liraya çıkarılması nedeniyle çalışanların alacağı yardımların bedeli artmış olacak.

"VERGİ DİLİMLERİNDE ARTIŞ YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamaları şu şekilde: "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

"GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNAYA YANSIDI"

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

"TÜM ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR 120 BİN 96 TL'LİK TUTARDAN MUAF TUTULACAK"

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

"HER BİR ÇALIŞAN 17 BİN 827 TL'DEN MUAF TUTULMUŞ OLACAK"

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

"YOL VE YEMEK PARASI VERGİ İSTİSNASINDA ARTIŞ OLACAK"

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz."

Son Dakika! Bakan Nebati: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı
YORUMLAR
500
Bakan Nebati Açıkladı: Gelir Vergisi Tarifesinin İlk Dilimi 32 Bin Liradan 70 Bin Liraya Çıktı Bakan Nebati Açıkladı: Gelir Vergisi Tarifesinin İlk Dilimi 32 Bin Liradan 70 Bin Liraya Çıktı Bakan Nebati: 'Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz' Bakan Nebati: 'Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz'

Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Armağan Çağlayan'ın "Beni aramadı" diye sitem ettiği Ayta Sözeri'den yanıt geldi: Bu kadar değerli miymişim onun için
11:52 Öz kızını boğarak öldüren anneye son sözleri soruldu, sadece iki cümle söyledi
11:53 Futbolcu Pele'nin ölümünden sonra Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
11:51 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer
11:47 Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi
11:30 Şenol Güneş "Ozan Tufan sizi aradı mı?" sorusuna verdiği esprili yanıtla salonu kahkahaya boğdu
11:16 Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı
11:07 ABD ve Çin arasında havada korku yaratan restleşme! Savaşı uçağı 6 metre yakınlaştı
11:07 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın "800 dönüm yerim var" sözleri büyük tartışma yarattı
11:00 Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 12:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement