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Son dakika... Bakanlık, taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti - Son Dakika

Son dakika... Bakanlık, taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti

01.01.2022 22:56
Son dakika... Bakanlık, taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

İstanbul'da Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36'lık zam talep edilmiş, zam teklifi UKOME'de kabul edilmişti. Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle İstanbul'da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksiciler, yeni yılın ilk gününde servisin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Bu bağlamda taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 TL gibi fahiş bir fiyat belirmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malumunuz olduğu üzere İstanbul'da UKOME kararı ile taksimetre ücretlerine zam kararı alınmış olup bu karar sonrasında bugün itibariyle taksimetrelere yeni tarifenin yüklenmesi ve muayenesinin yaptırılması işlemlerine başlanmıştır. Taksimetreler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında yer almakta olup ilgili mevzuata göre yetkili tamir ayar servisleri tarafından tarife yüklenme işlemleri yapılmakta ardından yetkili muayene servisleri tarafından kontrolleri yapılarak muayene ve damgası yapılmaktadır. Bakanlığımız yetkili muayene servisleri tarafından yapılan muayene ve damgalama işlemlerine yönelik ücreti belirleme yetkisine sahip olup bu ücret 2022 yılı için 132TL+KDV olarak belirlenmiştir. Ancak yetkili tamir ayar servisleri tarafından yapılan işlemler için alınacak ücretler serbest piyasa koşullarında oluşmakta olup bu konuda bakanlığımızın ücret belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu bağlamda taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 TL gibi fahiş fiyatlar belirledikleri bilgisi şifahi olarak Bakanlığımıza iletilmektedir. Bakanlığımız tarafından muayene ve damgalama işlemi için belirlenen 132TL+KDV ücrete nispeten benzer bir süreç olan tarife yükleme işlemi için yaklaşık 950 TL ücret alınmasının haksız fiyat değerlendirme kurulunuzca incelemeye alınması gerektiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Türk Lirası, İstanbul, Ticaret, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Bakanlık, taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti - Son Dakika Ekonomi


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