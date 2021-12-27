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Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı - Son Dakika

Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı

27.12.2021 14:54

Son dakika: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesini ihlal ettiği belirtilen Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer isimli ekonomistler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan yeni ekonomi modeli hakkında çeşitli yorumlarda bulunan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'le ilgili adım geldi. Kurum, bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek hususlarda açıklama yaptığı belirtilen ekonomistler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ASILSIZ HABER YAYILAMAZ"

BDDK kaynaklarından aktarılan bilgiye göre suç duyurusu, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan yapıldı.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT SİSTEMİYLE İLGİLİ KONUŞMUŞLARDI

Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer, geçtiğimiz günlerde, yeni olarak hayata geçirilen Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi hakkında açıklamalarda bulunmuşlardı. Özellikle Merkez Bankası Eski Başkanı ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri yankı uyandırmıştı. Ekonomi kökenli siyasetçiler, gazeteciler ve ekonomistler hakkında bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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Burhanettin Bulut, Durmuş Yılmaz, Selçuk Geçer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı - Son Dakika
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