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Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi - Son Dakika

Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi

01.02.2022 17:04

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,62'den, benzin 14,45'ten satılacak

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi - Son Dakika
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