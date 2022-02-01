Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
01.02.2022 17:04
Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,62'den, benzin 14,45'ten satılacak
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1.02.2022 18:06:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi - Son Dakika