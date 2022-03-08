Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim değeri 2021'de yüzde 34,98 arttı - Son Dakika
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Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim değeri 2021'de yüzde 34,98 arttı

08.03.2022 10:19
Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim değeri 2021'de yüzde 34,98 arttı

Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,98 artarak 132,51 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,98 artarak 132,51 milyar liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatlarını ve üretim değerlerini açıkladı.

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin değeri, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 34,98 artışla 132,51 milyar lira oldu. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22,26 yükselerek 113,16 milyar lira, sebzelerin üretim değeri ise yüzde 7,44 artışla 59,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatında, yıllık yüzde 35,95 artış görüldü.

2021 yılında bir önceki yıla göre artış gözlenen diğer ürünler yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa (diğer) ve yüzde 12,37 ile patates (diğer) oldu.

Sebzelerden, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, sivri biber fiyatında yüzde 13,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24,86 ile kuru soğan olarak kaydedildi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden artış gösteren ürünler, yüzde 34,99 ile portakal (Washington), yüzde 21,69 ile üzüm (sofralık çekirdekli) ve yüzde 19,32 ile elma (starking) oldu. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürünün yüzde 31,81 ile limon olduğu belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim değeri 2021'de yüzde 34,98 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim değeri 2021'de yüzde 34,98 arttı - Son Dakika
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