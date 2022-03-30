Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı

30.03.2022 09:56
Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.212,78 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.212,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,28 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.212,78 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90'la metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 1,23'le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 2.206,50 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışa yönelik iyimserliği artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme ve özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul, Turizm, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Kendi evinde tartıştığı eşinin eski kocasını tüfekle öldürdü!
09:34 Çatıda mahsur kalan hırsıza önce yol gösterdi, sonra da dövdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
08:57 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan transfer!
08:52 Şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş dudak dudağa!
08:51 Adnan Oktar Örgütü'nde itirafçı olması beklenen kediciğe tehdit notu ortaya çıktı!
08:36 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:03:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement