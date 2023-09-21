Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: 2024'e kararını vererek gireceğiz - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: 2024'e kararını vererek gireceğiz

Son Güncelleme: 21.09.2023 20:07

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarındaki zamla ilgili konuşan Erdoğan, ''Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor'' dedi.

New York'taki Türkevi'nde emekli maaşlarıyla ilgili gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ MAAŞI" AÇIKLAMASI

BM Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili konuştu.

"2024'E BUNUN KARARLARINI VERMİŞ OLARAK GİRERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak zamanlaması konusunda hiçbir açıklama olmuyor. Yoğun bir çalışma var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır? O konuda söyleyeceklerinizi çok önemsiyoruz." sorusuna şu yanıtı verdi: "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

"EMEKLİLERİMİZİN SIKINTILARINI BİLİYORUZ"

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."

Emekli Zammı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: 2024'e kararını vererek gireceğiz - Son Dakika


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