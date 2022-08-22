Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi - Son Dakika
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Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi

22.08.2022 19:13

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'e düşürdü. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez'in aldığı sürpriz kararla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı ve cari fazlayı artırmaktır." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla önümüzdeki günlerde faiz artırımı olmayacağının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla faizi indirmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz artırma gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak yüksek seyretmesi üzüncü verici. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkisini her kesimin gelir seviyesini yükseltmeye çalışırken enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Bugün yaşadığımız enflasyon küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketleri sonucu maliyet odaklı enflasyondur.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI FAİZİ YÜKSELTMEK DEĞİL"

Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz.

İŞ DÜNYASINA "TL'YE GÜVENİN" ÇAĞRISI

Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir. Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum."

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Son Dakika Ekonomi Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi - Son Dakika
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