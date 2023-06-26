Dolar 26 TL'yi, euro 28 lirayı geçerek yeni bir rekora imza attı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen euro ve dolar rekor tazeledi. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 26 lirayı, euro ise 28 lirayı aştı. Saat 12.30 itibarıyla dolar 25.92 TL, euro ise 28.28 lira seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN DA REKOR TAZELEDİ

Piyasalar dikkatle izlenirken sterlin 32.96 liradan işlem görüyor. Gram altında da 1.600 TL seviyesi aşıldı ve rekor tazelendi. Altının gramı, 1.606 liradan satılıyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.