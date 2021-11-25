Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 25 Kasım dolar ve euro fiyatı

Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi. Artış gösteren dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?
Bugün 25 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 12,1541 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:25 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 12,1491 TL ve satış fiyatı ise 12,1491 TL oldu.
Dolar alış: 12,1491
Dolar satış: 12,1491
Bugün 25 Kasım 2021 tarihinde güncel Euro kuru 13,6450 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:26 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 13,6262 TL ve satış fiyatı ise 13,6262 TL oldu.
Euro alış: 13,6262
Euro satış: 13,6262
Bugün 25 Kasım 2021 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 16,2129 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:27 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 16,1724 TL ve satış fiyatı ise 16,1724 TL oldu.
Sterlin alış: 16,1724
Sterlin satış: 16,1724
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