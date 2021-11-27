Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı

Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi. Artış gösteren dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Bugün 27 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 12,2478 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:36 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 12,2478TL ve satış fiyatı ise 12,4902 oldu.

Dolar alış: 12,2478

Dolar satış: 12,4902

EURO KAÇ TL?

Bugün 27 Kasım 2021 tarihinde güncel Euro kuru 13,6551 Türk lirası olarak belirlendi.

Saat 09:36 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 13,8849 TL ve satış fiyatı ise 14,1332 TL oldu.

Euro alış: 13,8849

Euro satış: 14,1332

1STERLİN KAÇ TL?

Bugün 27 Kasım 2021 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 16,2076 Türk lirası olarak belirlendi.

Saat 09:36 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 16,3672TL ve satış fiyatı ise 16,6855 TL oldu.

Sterlin alış: 16,3672

Sterlin satış: 16,6855