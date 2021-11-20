Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?

Yükselişini sürdüren altın yeni güne yükselişle başladı. Çeyrek altın 0,53 orandaki artış ile en yüksek 1.089,1lirayı gördü. Bugün ise gram altın 0,53 oranında artışla alıcı buluyor. Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 657,6

Gram altın satış: 670,6

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.062,6

Çeyrek altın satış: 1.089,1

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 11,0266

Dolar satış: 11,0465

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.